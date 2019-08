Garfagnana



Da Garfagnana e Lunigiana a Lucca con Trenitalia per la Luminara

lunedì, 12 agosto 2019, 16:18

Trenitalia organizza, per venerdì 13 settembre, due treni straordinari sulla linea Lucca-Aulla, in occasione della celebre Luminara di Santa Croce che, come ogni anno, si svolge in serata nel centro storico di Lucca, attraverso il percorso che dalla Basilica di San Frediano raggiunge la Cattedrale di San Martino, un’antica consuetudine religiosa legata al Volto Santo, cioè il grande crocifisso ligneo conservato appunto nella Cattedrale.

Il treno R 95905 partirà da Aulla alle ore 15.40 e arriverà a Lucca alle ore 18.01 con fermate a: Fivizzano RS p.15.49, Gragnola p.16.00, Monzone p.16.05, Equi Terme p.16.10, Minucciano PC p.16.16, Piazza Al Serchio p.16.26, Camporgiano p.16.31, Villetta SR p.16.38, Castelnuovo di Garf.na p.16.49, Fornaci di Barga p.17.04, Bagni di Lucca p.17.26, Diecimo Pescaglia p.17.34; mentre quello di rientro R 95906 partirà da Lucca alle ore 23.30 con arrivo ad Aulla alle ore 01.25 con fermate a: Diecimo Pescaglia p.23.46, Bagni di Lucca p.23.54, Fornaci di Barga p.00.05, Castelnuovo di Garf.na p.00.23, Villetta SR p.00.31, Camporgiano p.00.36, Piazza al Serchio p.00.42, Minucciano PC p.00.51, Equi Terme p.00.56, Monzone p.01.00, Gragnola p.01.05, Fivizzano RS p.01.12.

L’Unione Comuni Garfagnana e l’Unione di Comuni Montana Lunigiana hanno sostenuto tale richiesta congiuntamente ad alcune associazioni locali che, con il contributo della Regione Toscana – Assessorato ai Trasporti, ha trovato realizzazione con l’attivazione di due apposite corse. Si ricorda che ai treni si accede con titolo di viaggio ordinario valido. I biglietti potranno essere acquistati presso tutte le biglietterie di Trenitalia, Self Service, rivenditori autorizzati e sul sito www.trenitalia.it. E’ opportuno che eventuali comitive segnalino presenza agli uffici preposti di Trenitalia, sia per poter usufruire delle agevolazioni per gruppi, sia per poter dimensionare correttamente il materiale con cui verranno effettuati i treni.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi esprime la propria soddisfazione per questa iniziativa che si colloca nell’ambito del progetto volto a valorizzare la linea Lucca – Aulla, anche attraverso un suo utilizzo in termini turistici al di fuori del normale canale del trasporto viaggiatori e pendolari. Invita inoltre ad approfittare del servizio che contribuisce anche alla salvaguardia dell’ambiente, a superare difficoltà di traffico e parcheggio e facilitare l’accesso alla città di Lucca in occasione di un evento che ogni anno richiama nel centro migliaia di persone.