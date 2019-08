Garfagnana : gallicano



Dibattito Pd, Remaschi a Marcucci: "Ricostruzione lontana dai fatti"

lunedì, 5 agosto 2019, 12:37

Risposta "piccata" dell'assessore regionale Marco Remaschi alle dichiarazioni rilasciate dal senatore Andrea Marcucci dopo il dibattito sul lavoro organizzato dal Pd di Gallicano agli impianti sportivi in cui si è parlato anche (e soprattutto) di Kme.



"Dalle parole del senatore Marcucci - esordisce - appare una ricostruzione assai lontana dai fatti reali a cui le oltre 200 persone presenti hanno assistito venerdì scorso durante l'iniziativa sul lavoro organizzata dal PD di Gallicano, ma d'altronde non è facile commentare eventi ai quali non si era presenti".

"La serata - spiega l'assessore - è stata un momento importante per parlare delle questioni lavoro e occupazione nella Valle del Serchio e su questi temi molti sono stati gli elementi portati al tavolo dai partecipanti alla tavola rotonda che hanno toccato diversi punti: dalla situazione più generale delle attività produttive in provincia di Lucca, all'analisi dei dati relativi all'occupazione fino al confronto con altre realtà europee, concludendo con alcuni stimoli e proposte dei rappresentanti sindacali presenti".



"Ovviamente - incalza - si è anche affrontato, come era doveroso, il tema Kme; uno degli stabilimenti più importanti della valle che sta attraversando una fase di passaggio importante coinvolgendo quotidianamente i quasi 600 dipendenti, per di più con scadenze a breve termine relative agli ammortizzatori sociali. Ma se volessimo riassumere la discussione su Kme, sicuramente il tema centrale non è stato affatto il pirogassificatore su cui ben poco ci si è soffermati, ma bensì si dovrebbe citare come dato rilevante la condivisione, se pur con sfumature diverse, rispetto alla prospettiva per il futuro dello stabilimento di Fornaci di Barga tra azienda e rappresentanti dei lavoratori. Entrambe hanno infatti affermato la necessità di riattivare un percorso virtuoso tra ricerca, innovazione di mercato e investimenti produttivi per l'ammodernamento dell'azienda al fine di renderla competitiva su un mercato globale, peraltro con un preciso impegno preso dell'amministratore delegato Pinassi a portare avanti il piano di investimenti previsto nell'accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico alcuni mesi fa".

"Credo sia un dato positivo - conclude Remaschi -, come è stato positivo aver creato un'occasione per poter parlare in modo sereno di questioni importanti che stanno alla base dell'esistenza stessa del Partito Democratico, così come fondamentali per la vita del partito sono i processi per l'individuazione dei programmi e dei candidati alle competizioni elettorali, che nascono dalla discussione nelle assemblee e negli organi direttivi, non in seguito a diktat a mezzo stampa di esponenti del partito che, seppur di altissimo livello, non ne possono vantare la proprietà che è e rimane degli iscritti e dei loro rappresentanti democraticamente eletti".