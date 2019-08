Garfagnana : gallicano



Dibattito Pd su lavoro e Kme, vince il confronto: "L'azienda torni ad investire"

venerdì, 2 agosto 2019, 23:33

di andrea cosimini

Sulla carta doveva essere una serata di dibattito sul lavoro e sull'occupazione in Valle del Serchio. Ed in parte lo è stata. Dai nomi dei relatori, però, era chiaro fin da subito che la discussione si sarebbe concentrata soprattutto sul tema del futuro di Kme e, quindi, sulla scottante questione del pirogassificatore.

"La Valle torna al lavoro": questo il titolo scelto per l'iniziativa organizzata dai vertici locali del Pd di Gallicano agli impianti sportivi del capoluogo. Una sorta di 'tavola rotonda' che si prefiggeva l'ambizioso obiettivo di trattare le molteplici e delicate questioni, tra difficoltà e opportunità, legate al lavoro e all'occupazione a livello regionale, provinciale e di valle. Numeroso il pubblico intervenuto, tra cui anche molti amministratori: tra gli altri, il sindaco di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, il primo cittadino di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, il vice-sindaco di Bagni di Lucca, Sebastiano Pacini, e il capogruppo di minoranza del comune di Barga Francesco Feniello.

Ad indossare le vesti di presentatore, l'assessore regionale Marco Remaschi che, dopo un breve discorso introduttivo, ha subito ceduto il microfono al direttore di Confindustria Toscana Gabriele Baccetti, rappresentante di tutta l'industria regionale. Baccetti ha esordito parlando dello stato dell'arte del comparto industriale e facendo un quadro non proprio rassicurante della situazione che sta vivendo questo settore: "Nonostante i dati - ha detto -, non si può parlare di crescita. Siamo in una situazione di estrema cautela. Il 2019 si dimostra essere, come annunciato, un anno complicato. E' vero, la Toscana sente meno i momenti di crisi per via dell'elemento dell'export (soprattutto nel settore manifatturiero); le previsioni comunque non sono molto esaltanti. Dobbiamo per cui tenere alta l'attenzione e segnalare il problema agli enti competenti".

Remaschi ha quindi sciorinato tutta una serie di dati ufficiali (fonte Irpet) sull'occupazione, mettendo in evidenza l'importanza della specializzazione industriaria cartaria per la nostra valle, così come quella metallurgica e farmaceutica. L'assessore ha poi colto la palla al balzo per entrare finalmente nel "vivo" della serata chiamando in causa l'ad di Kme Italy, Claudio Pinassi, per una valutazione del quadro in cui si trova ad operare la sua azienda: "Il 2019 non è un buon anno a livello europeo - ha ammesso Pinassi - a differenza del 2018. La nostra azienda sta puntando sempre più a specializzarsi nel proprio settore, attraverso i suoi stabilimenti (tra cui appunto quello di Fornaci), con lo scopo di essere più produttivi. Sul futuro a medio termine sono moderatamente ottimista. Il 2019 sarà comunque un anno complicato in base alle nostre previsioni. In Italia infatti abbiamo il problema della ripartenza delle opere pubbliche che potrebbe invece dare un ulteriore slancio".



L'assessore regionale ha in seguito passato la parola ai rappresentanti della rsu di Kme per toccare con mano il clima che si respira tra i lavoratori all'interno dello stabilimento. Negli ultimi 20 anni, infatti, ha fatto notare come l'azienda sia passata da 900 dipendenti agli attuali 550, con un indotto che va oltre le 200 unità. Anni difficili, quindi, culminati nel 2015 con l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Fornaci. Remaschi ha sottolineato come i lavoratori, in questi anni, abbiano dato una grande prova di responsabilità; ma oggi, quella che vivono, è una situazione particolare in quanto, a settembre, andranno incontro alla questione del rinnovo degli ammortizzatori sociali.

"Quando l'azienda investe - ha incalzato Emilio Cecchini della rsu -, spesso il lavoro arriva. Oggi politicamente non si riesce ad andare avanti. Noi siamo partiti con speranze che poi non sono state mantenute. Bisogna riprendere un discorso. E l'incontro di stasera mi sembra positivo perché finalmente rimette al centro un confronto tra politica, azienda e sindacati". Stefano Tortelli, anch'egli facente parte della rsu, ha invece riportato la preoccupazione all'interno dello stabilimento: "Sono 21 anni che lavoro a Kme. Ho vissuto tutta la fase di perdita di occupazione del personale a Fornaci. Ricordo quando nel 2015 si disse che lo stabilimento sarebbe stato chiuso. Per fortuna è cambiato management. Abbiamo fatto accordi sindacali, anche non facili, ed era palpabile la tensione nello stabilimento. Oggi risiamo in questa fase. C'è preoccupazione. La domanda è: cosa facciamo a settembre? C'è bisogno quindi che l'zienda attacchi altri mercati e riprenda ad investire".

Michele Massari della Cgil Funzione Pubblica, intervenedo sul problema generale dell'occupazione in valle, ha quindi chiamato direttamente in ballo le amministrazioni locali perché, anch'esse, facciano la propria parte: "Ogni epoca ha le sue problematiche - ha sottolineato Massari -. Oggi c'è la possibilità per gli enti locali (Comuni, Unione dei comuni, Parchi etc.) di ridare fiato all'occupazione nel pubblico. Gli amministratori però non devono limitarsi ad amministrare, ma devono saper promuovere lavoro di qualità. Infatti, oltre ai dati sull'occupazione in valle, io farei notare anche quelli di spopolamento. Sono paurosi. Sintomo, evidentemente, che in valle lavoro non c'è o, comunque, se c'è, non è di qualità".



A rappresentare la politica al tavolo dei relatori c'era l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni che si è soffermata , in particolar modo, sul tema della sostenibilità a carattere ambientale: "Oggi i temi ambientali sono prima di tutto i temi dello sviluppo - ha affermato -. La sostenibilità è ambientale solo se è sociale ed economica. Sul costo dell'energia possiamo fare molto: dalla geotermia, alle risorse rinnovabili, fino alla produzione di energia di filiera corta". Quindi due parole sul pirogassificatore a Fornaci: "Quello di Kme è stato pensato come un progetto di economia circolare. Economia circolare non è sparizione magica dei rifiuti, ma una scommessa coraggiosa per recuperare gli scarti che altrimenti andrebbero in discarica e così recuperare energia. Se il progetto porterà benefici rispetto all'attuale condizione bene, altrimenti non va".



Remaschi ha infine ridato la parola ai rappresentanti sindacali. Mauro Rossi della Fiom Cgil ha ribadito il quadro complicato che constata nel settore metalmeccanico della provincia: "Una situazione non catastrofica ma non positiva - ha dichiarato -. Una situazione che dipende, sì dal mercato, ma anche da scelte fatte (e non fatte) negli ultimi anni in tema di politiche industriali. Su Kme, nello specifico, credo che la partita si giochi tutta sugli investimenti. La sfida è tra Italia e Germania. E credo che una situazione di incertezza possa giocare a favore di quest'ultima". Giacomo Saisi della Uilm ha invece richiamato l'attenzione sul lavoro fatto in questi anni dai sindacati: "A Fornaci - ha spiegato - la crisi non è iniziata nel 2008, ma nel 2006 con la chiusura di Campo Tizzoro. La Valle del Serchio, in quell'anno, perse una 60ina di posti di lavoro a favore della Montagna Pistoiese. Poi c'è stata la crisi. Per salvare lo stabilimento di Fornaci ne furono chiusi all'estero. Il cittadino però vede ancora Kme dove era 100 anni fa e non percepisce la situazione che ha vissuto lo stabilimento. In questi anni abbiamo fatto di tutto per mantenerlo in vita come sindacato. Ora dobbiamo cercare di fare un progetto di rilancio, senza parlare più parlare più di salvaguardia occupazionale"

Conclusione affidata all'ad di Kme Italy Claudio Pinassi che, nel suo intervento finale, ha lanciato una serie di rassicurazioni e promesse che vale la pena riportare: "Vorrei innanzitutto rassicurare sulla questione della competizione tra management con gli stabilimenti all'estero per cui l'obiettivo rimane quello di fare funzionare tutti al meglio attraverso un processo di specializzazione come già detto. Riguardo al piano sottoscritto nel 2016, gestito con grande professionalità da lavoratori e sindacati, dico che, a prescindere da quello che verrà fatto, il rilancio e la focalizzazione metallurgica rimarranno obiettivi dell'azienda".