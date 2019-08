Garfagnana



Escursione notturna in Valserenaia

sabato, 3 agosto 2019, 12:25

Domenica 11 agosto. Nella splendida valle di origine glaciale sulle Alpi Apuane, un'escursione con ritorno in notturna sulla via di cava.



"Percorreremo il sentiero nella faggeta prima del tramonto - spiega Officina Natura -, vedremo il mare dal suggestivo affaccio dal Passo delle Pecore e ceneremo presso il Rifugio Orto di Donna, infine percorreremo la discesa a lume di torcia frontale lungo la via di cava con i suoi scenari inconsueti e quasi lunari. Sopra di noi il cielo apuano tra Pisanino e Pizzo d'Uccello, svettanti capolavori naturali sotto un tetto di stelle. Si può partecipare solo previa conferma della propria iscrizione entro il 31 luglio".



Il ritrovo per la partenza dell' escursione è previsto per le ore 17.00 in Val Serenaia, nel comune di Minucciano (Lu). Il rientro al luogo di partenza è previsto intorno alle ore 23.00 circa.

Ore di cammino effettivo 3.30. Dislivello in salita m 500. Cena libera, al sacco o al Rifugio Orto di Donna. Al rientro per chi lo desidera c'è la possibilità di pernottare in rifugio o campeggio previo autonoma prenotazione (Rif.Val Serenaia tel. 349.1424641) o nelle altre strutture ricettive della zona. Per informazioni ulteriori e per iscrizioni telefonare al 333.5399917 di Esplora Escursioni.

Si prega di iscriversi entro martedi 6 agosto.