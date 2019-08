Garfagnana



Escursione sulla Pania di Corfino

mercoledì, 14 agosto 2019, 08:46

Appuntamento domenica 18 agosto. Sulle scoscese pareti della Pania di Corfino, nidificano le aquile reali e sulle sue cime erbose pascolano i mufloni. Quest'aspra vetta dell'Appennino Tosco Emiliano, protesa verso il centro della valle, regala panorami e suggestioni davvero incantevoli. La vetta, compresa in un' area di notevole valore naturalistico, protetta dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, merita la salita e ripaga l'escursionista con una visuale amplissima sulla Garfagnana e l'intera catena delle Alpi Apuane.



Partendo da Pruno, antico alpeggio di case in pietra e tetti di segale, oggi recuperato per la villeggiatura, Officina Natura salirà a Isera dove si trova un bellissimo rifugio nel quale si ristorereranno gli escursionisti al rientro, da qui all'Orto Botanico e per il ripido sentiero del ghiaione raggiungeranno i 1609 metri della vetta. Dopo il pranzo al sacco, seguendo un ombroso sentiero nella faggeta completeranno l'anello che li riporterà al Rifugio Isera e da questo al luogo di partenza.



Dislivello in salita m560. Ore effettive di cammino escluse le soste 3 h.



Per partecipare telefonare al 333.5399917