Garfagnana



Festa della Lega in Toscana: presente al giuramento anche la Media Valle e Garfagnana

sabato, 17 agosto 2019, 10:29

Grande successo ieri per la festa della Lega in Toscana che si è svolta presso il parco della Comasca Ronchi, a Massa. La cerimonia è iniziata con il giuramento degli eletti nelle varie provincie presieduto dal commissario Nazionale Susanna Ceccardi e dal consigliere Regionale Capogruppo Lega, Elisa Montemagni.

Molta soddisfazione anche per la Media Valle Garfagnana con la presenza di Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano; Luigi Pellegrinotti per Vagli Sotto; Mauro Santini, Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Simone Pizzi per Pescaglia; Massimo Puppa per Camporgiano. Altri non sono potuti essere presenti.

I consiglieri hanno giurato, a fianco del commissario provinciale Andrea Recaldin e ad altri esponenti del partito: fedeltà al movimento, agli elettori che li hanno votati, con l'impegno di applicare i principi della Lega ma, soprattutto di anteporre gli interessi dei cittadini ai propri e di occuparsi con costanza della comunità in cui vivono.

Con la loro presenza, i consiglieri eletti rappresentano, anche nella Media Valle Garfagnana importanti “caposaldi" per divulgare e far aumentare il consenso alla Lega di Salvini Premier , che anche in Garfagnana sta ottenendo molti consensi dimostrato da un buon numero di tesseramento.

Numerose le persone che hanno aderito all'evento che continuerà nei prossimi giorni con ospiti importanti fra cui Matteo Salvini. A fianco dei suoi eletti dichiara Elisa Montemagni: “Un grande augurio di buon lavoro ai consiglieri Lega della Mediavalle e Garfagnana, che ieri hanno giurato insieme ai consiglieri di tutta la provincia. Un gruppo di persone che amano il loro territorio e che, sono sicura, porteranno le idee di buonsenso della Lega all’interno delle istituzioni con dedizione e voglia di fare per il bene per i cittadini“, mentre il commissario provinciale Andrea Recaldin afferma: “Dopo gli ottimi risultati del tesseramento, peraltro parziali visto che ancora in questi giorni è possibile iscriversi al movimento, i ragazzi e i sostenitori della Lega della Garfagnana sono in prima linea alla festa Toscana a Massa. Un segnale inequivocabile di una grandissima voglia di lavorare, di costruire gruppo, di crescere in armonia con tutto il territorio senza escludere nessuno. E’ questa la Lega che volevo in Garfagnana, è questo il modo di lavorare che porta ai risultati”.