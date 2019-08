Garfagnana : san romano in garfagnana



Fortezza delle Verrucole, 530 anni dalla prima ricostruzione estense

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:48

Un anno da ricordare per la Fortezza delle Verrucole. Quest'anno, infatti, ricorrono i 530 anni dalla prima compiuta ricostruzione estense, risalente al 1489.



Con l'occasione di rammentare questa importante fase della fortificazione rinascimentale, gli Amici della Fortezza delle Verrucole hanno voluto condividere una piccola pillola di documenti, che descrivono fatti ed eventi avvenuti sul colle delle Verrucole, nei secoli.

Riportiamo in calce una lettera proprio del 1489, proveniente dal commissario estense di Garfagnana, Niccolò Pendaglia, inviata a Ercole I° d'Este, che parla di "quel torione e muralie" delle Verrucole, sicuramente riferendosi alla cortina e alla Rocca Tonda. Il torrione poligonale, per tanto tempo ritenuto erroneamente medievale ma che, oggi, le moderne indagini archeologiche, hanno riferito proprio alla fine del Quattrocento (1).

Illustrissimo Signore mio, Iune proximo passato io andai a Camporegiano et ho facto la provixione di quel lavorero de la rocheta e di torioni e del quarto muro castelano bixogna a quella rocha dovendola finire. Et che ho designato una caxa ov vero palazo da fabrichare lie ne la rocha et similmente sono stato alle veruchule et ho visto quel che gli bixognaria a finire dicto pogio di quel torione e muralie, ingrossandolo uno altro brazo appresso quel che glie et che dui brazi quel che di novo si convien fare, et tutte queste cosse mando a vostra celenzia per li aligati sfoglii a la qual humelmente e di continuo me aricomando. Ex arce Castelli Carfagnane XVI July 1489 et con mi ho hauto el miglior comascho maestro de muro e de legnami che sij in questa Carfagnana a fare dicta provvixione. Ser [ill.] famulus Nicolaus Pendalia. (2)