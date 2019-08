Garfagnana



"Giallo elicriso... un sole d'oro": nuova iniziativa a Pontecosi

martedì, 6 agosto 2019, 19:33

di lorenzo fiori

Una nuova interessante iniziativa sta per essere svolta nel paese di Pontecosi che si affaccia sul lago. L'organizzatore in questo caso è l'associazione "LiberaMente MaPà" che, in collaborazione con il Centro Socio-Culturale San Magno, effettuerà mercoledì 7 agosto (alle ore 21.00) una serata dove si studieranno le proprietà e le curiosità della pianta dell'elicriso grazie all'introduzione di Carlos Alfredo Bartolomei e alle spiegazioni dettagliate di Loreno Lunardi. Il tutto si svolgerà nella stupenda cornice del Centro Socio-Culturale San Magno, all'interno della spettacolare Rocca di San Magno soprannominata anche la Rocca dell'Elicriso per il suo percorso di aroma-terapia.