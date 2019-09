Garfagnana



Grande festa per gli United Colours con dibattiti, sport, gastronomia e ospiti

sabato, 31 agosto 2019, 12:10

di simone pierotti

Una grande festa a Pontecosi per presentare il progetto socio – sportivo degli United Colours e affrontare temi attuali e importanti come quelli dell’immigrazione e dell’integrazione ascoltando chi ne è protagonista. E’ la “Festa United Colours”, la squadra amatoriale di calcio che partecipa per il secondo anno al campionato U.I.S.P. della Garfagnana: appuntamento dal 6 all’8 settembre al Centro socio culturale San Magno di Pontecosi. Venerdì 6 settembre, alle 17, si svolgerà il convegno “Ascoltiamoli” al quale interverranno l’Arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti, don Massimo Biancalani parroco di Vicofaro, don Giancarlo Biagioni, parroco di Pontecosi, Donatella Turri direttrice Caritas Diocesana di Lucca, insieme ai giocatori della squadra United Colours, ad autorità locali ed associazioni di accoglienza. Moderatore dell’incontro Carlos Alfredo Bartolomei. Alle 20:30 si svolgerà la cena etnica con lo chef Daniele Gherardini e musica dal vivo (menu fisso euro 15, menu bambini euro 5).

Sabato 7 settembre serata “Conosciamoli” con cena etnica e musica dal vivo. Durante la serata presentazione della squadra e mercatini etnici. Domenica 8 settembre alle 17 partita amichevole al campo sportivo Don Muccini di Pontecosi tra United Colours e Vicofaro International. A seguire cena etnica e musica dal vivo ed estrazione lotteria.

Per informazioni Carlos (335/5785262) e Matteo (329/2234108).