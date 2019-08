Garfagnana : careggine



Grande successo per il campo scuola di protezione civile organizzato dagli Autieri

venerdì, 9 agosto 2019, 15:05

di simone pierotti

Grande successo per il campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” organizzato dalla sezione Garfagnana degli Autieri d’Italia a Careggine. Una bella novità che ha riscontrato il favore di tanti bambini e bambine che stanno vivendo un’esperienza unica nel genere e soprattutto formativa. Gran parte delle attività si svolgono presso gli impianti sportivi, gentilmente concessi dalla Cooperativa Monte Su,bra.

Domenica inizio di giornata con una bellissima passeggiata che ha condotto i ragazzi alla santa messa nella chiesa di Careggine, al rientro dopo aver visionato tutti i mezzi, i ragazzi hanno iniziato a partecipare alle attività vere e proprie del campo per comprendere l’organizzazione del servizio Protezione Civile nazionale e locale. Le attività sono state molteplici e i ragazzi si sono dimostrati interessati e molto partecipi.

C’è stato poi l’intervento dei Carabinieri Forestali che hanno illustrato ai ragazzi le norme di prevenzione anti-incendio boschivo ed hanno mostrato le immagini del bosco distrutto dopo il passaggio del fuoco. I ragazzi hanno dimostrato interesse e curiosità e nel pomeriggio, divisi in gruppi, hanno realizzato i disegni inerenti i temi trattati. I volontari hanno poi spiegato l’utilizzo delle idrovore con prove pratiche. Nel corso della giornata il campo ha ricevuto la visita dei responsabili di Protezione Civile della Provincia di Lucca, geometri Francesco Grossi e Michela Biagioni. È inoltre intervenuto il funzionario del Dipartimento di Protezione Civile di Roma, dott. Giuseppe Vitali.

Anche la giornata di martedì al campo scuola è stata caratterizzata da attività importanti: nella prima parte della mattinata la Guardia di Finanza (Capitano Antonio Manselli Comandante del Gruppo di Lucca; Mar. Pasqualino Pompili Tenenza Castelnuovo Garfagnana; App. Figliuoli Nunzio gruppo Massa) ha spiegato ai ragazzi le funzioni che svolge dandone una dimostrazione con un cane specializzato.

Successivamente la Polizia di Stato: nella fattispecie l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Questura di Lucca (Isp. Sup. Cozzolino Cristofaro; Ass. C. Fabrini Angela) ha tenuto un discorso sulla pubblica sicurezza e su come viene mantenuta, illustrando poi la volante di servizio esplicandone i dettagli e gli equipaggiamenti.

Mercoledì 7 agosto, i ragazzi del campo scuola, grazie all’ospitalità della Cooperativa Apuana Marmi, hanno visitato le cave di marmo di Vagli ed hanno raccolto pezzetti di marmo su cui realizzare lavoretti inerenti le attività della giornata. Il pranzo è stato gentilmente offerto dalla Cooperativa stessa, presso il ristorante il “Il Rifugio” nella splendida cornice di Campocatino. Nel pomeriggio i ragazzi hanno visionato la diga artificiale del lago di Vagli, accompagnati dal responsabile dell’Enel Green Power, che ha spiegato loro le caratteristiche ed il funzionamento della diga per la produzione dell’energia elettrica.

Al rientro al campo i ragazzi hanno realizzato,come di consuetudine, disegni sui momenti salienti della giornata che sono stati poi apposti sul “Totem”. La sezione A.N.A.I. ringrazia il presidente della Cooperativa Apuana Marmi, Baisi Ottaviano e il responsabile dell’Enel Green Power, Mauro Puppa, che hanno permesso la realizzazione della splendida giornata.