Garfagnana : minucciano



Grande successo per la 72^ edizione della Madonnina dei Cavatori di Gorfigliano

lunedì, 5 agosto 2019, 09:35

Sono accorsi in migliaia sabato 3 agosto a Gorfigliano, in alta Garfagnana, alle pendici del Monte Pisanino, per assistere all'arrivo dal cuore delle Cave di Marmo della Madonnina dei Cavatori. La piccola effige scolpita nel marmo è arrivata alle 22 portata a spalla da quattro cavatori tra due ali di folla esultanti accolta in processione dal parroco don Alessandro Gianni e da Don Alex Martinelli natio di Gorfigliano.



La festa della Madonnina dei Cavatori è la più importante e partecipata del paese di Gorfigliano, come ci spiega Yuri Damiano Brugiati presidente dell'Associazione Culturale Paese Vecchio di Gorfigliano, una tradizione che ogni anno suscita grande emozione, una festa che quest'anno ha raggiunto la 72^ edizione, essendo nata nel 1947. Straordinario lo spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato con mille forme e colori per circa mezz'ora il cielo stellato di Gorfigliano.



Domenica, alle 11 si è svolta la Santa Messa nella piccola cappellina all'ombra dei secolari castagni celebrata dall'arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti e trasmessa in diretta televisiva da Noi Tv con le riprese video di Abramo Rossi e il commento di Guido Casotti e Yuri Damiano Brugiati. Presente il sindaco di Minucciano Nicola Poli, il consigliere regionale Stefano Baccelli e vari ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Nel pomeriggio alle 18 il saluto della popolazione e il ritorno della Madonnina al suo Sacello scolpito nel cuore del marmo all'interno della cava dove rimarrà fino al prossimo anno, quando il primo sabato e domenica di Agosto 2020 scenderà nuovamente dalla montagna.