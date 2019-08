Garfagnana : gallicano



I Giovani Democratici inaugurano la mostra "Fermata Europa

martedì, 6 agosto 2019, 17:31

I Giovani Democratici della Valle del Serchio saranno presenti con le loro iniziative alla Festa dell'Unità che si terrà presso gli impianti sportivi di Gallicano dal 7 all'11 agosto.

In occasione della festa sarà inaugurata una mostra a ingresso gratuito intitolata "Fermata Europa", un percorso espositivo alla scoperta dell'Unione europea che nasce dalla campagna social "Pillole d'Europa", lanciata dai Giovani Democratici in occasione delle elezioni europee, per sensibilizzare i cittadini al voto. L'iniziativa scaturisce da un lavoro di approfondimento delle istituzioni comunitarie e dall'esperienza formativa presso il Parlamento europeo di Bruxelles avvenuta lo scorso aprile.

La mostra intende essere un percorso guidato e interattivo, per fornire spunti di riflessione e dibattito su molteplici temi, grazie alla presenza degli stessi giovani che, a turno, saranno a disposizione per illustrare il percorso e raccontare la loro esperienza.

Il concept alla base della mostra, quello della fermata, è un modo per invitare il visitatore a fermarsi a riflettere sull'importanza che le istituzioni europee hanno nelle nostre vite e sui positivi cambiamenti che vi hanno apportato.