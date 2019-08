Garfagnana : minucciano



Il consiglio regionale adotta il Piano Regionale Cave

sabato, 3 agosto 2019, 12:08

Il 31 luglio, su proposta della giunta, il consiglio regionale ha adottato il Piano Regionale Cave ed ha approvato la riforma della legge regionale 35/2015, che regola l’attività estrattiva in Toscana. I suddetti provvedimenti rappresentano un importante passo nel percorso avviato, in sinergia con i comuni dell’ area Apuo-Versiliese, con l’approvazione dei piani attuativi di bacino, verso la gestione sostenibile proficua ed ecocompatibile delle risorse ambientali e minerarie delle Alpi Apuane.



Il comune di Minucciano manifesta vivo apprezzamento per il percorso partecipativo con cui l’assessore Vincenzo Ceccarelli ha condotto l’iter che ha portato all’ approvazione dei suddetti provvedimenti, nonché la capacità di ascolto e la professionalità dimostrate dai tecnici della giunta e del consiglio. L’amministrazione comunale intende altresì ringraziare il consigliere Stefano Baccelli, per l’approfondimento e la competenza con cui ha condotto lavori della commissione consiliare competente.