Garfagnana



Il mare e la montagna uniscono: gemellaggio CAI di Feltre e Mangia Trekking

giovedì, 8 agosto 2019, 11:28

Un interessante gemellaggio a vantaggio della reciproca frequentazione e valorizzazione dei territori, si è consolidato in questi giorni tra il CAI di Feltre, nelle Dolomiti Bellunesi, e l’associazione Mangia Trekking attiva nei Parchi del Levante Ligure, dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi Apuane.



A far nascere questo fattivo rapporto di collaborazione, fu il comune amico, Teddy Soppelsa, alpinista ed autore di pubblicazioni dedicate all'alpinismo-escursionismo su riviste specializzate di montagna. Il tutto si è concretizzato attraverso un piacevole ed interessante cammino delle rappresentanze dei sodalizi, tra i sentieri del mare e dell’entroterra, il quale ha sancito la nascita di una bella amicizia e la condivisione di molti obiettivi.



E’ stato significativo l’incontro conclusivo serale tra i presidenti dei due sodalizi, Ennio De Simoi e Giuliano Guerri, ma anche con Giovanni De Cia, Elio Bristot e tanti altri alpinisti ed escursionisti presenti, avvenuto presso un Santuario situato sulle alture dell’entroterra, in cui vi è stato il tradizionale scambio dei crest. Dove è stato anche osservato che sempre più spesso le diverse realtà dell’alpinismo –escursionismo si incontrano, condividono l’esperienza, fanno amicizia e nascono poi dei gemellaggi che conducono ad interessanti attività sportivo-culturali insieme. Verso la conoscenza e la valorizzazione dei territori. Nel salutarsi, ricordando qualche aneddoto del piacevole cammino insieme, Ennio, Giovanni, ed Elio, della rappresentanza del CAI di Feltre, e gli amici del Mangia Trekking, con sincero spirito di familiarità, si sono dati appuntamento per nuove esperienze e scambi culturali insieme.