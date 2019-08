Garfagnana



In mostra a Castiglione 18 sculture in marmo

venerdì, 23 agosto 2019, 18:37

Garfagnana Innovazione, in collaborazione con il comune di Castiglione di Garfagnana, con la curatela di Walter Tognocchi (oxocurators), installerà 18 opere in marmo in un percorso che attraverserà il borgo medievale.



Tra i lavori dei 13 artisti selezionati spiccano i due realizzati da John Isherwood, "From gifting angel" in Bardiglio imperiale e "Omaggio a Monet" in Bardiglio Orto di Donna. L'esposizione verrà inaugurata il 10 agosto alle 11 e sarà visitabile fino al 15 settembre.



"Troppo spesso diamo per scontata la bellezza che ci circonda; troppo spesso non vediamo le eccellenze che, nella nostra terra portano il nome della Garfagnana in tutto il mondo. Questa mostra unisce bellezza e innovazione in un intreccio di artisti internazionali, maestranze locali e il marmo delle Alpi Apuane che, da secoli, da vita alle più alte forme d'arte mai realizzate" ha dichiarato Roberto Tamagnini, responsabile delle politiche culturali del comune garfagnino.



E' prevista la pubblicazione del catalogo "Le Pietre Splendenti" che sarà disponibile presso gli uffici comunali e le numerose attività commerciali del Borgo, nonchè un programma di visite guidate con presidio della curatela.



Per info e documentazione scrivere a: oxogallery@oxogallery.com