Inaugurato un centro didattico all'interno della Rocca di Ceserana

venerdì, 30 agosto 2019, 22:19

di andrea cosimini

La Rocca di Ceserana diventa ancora più fruibile al pubblico, specie quello più giovane, grazie all'inaugurazione del centro didattico realizzato nella ex sagrestia della chiesa di Sant'Andrea.



Il taglio del nastro è avvenuto stasera ed ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità che hanno assistito alla presentazione dei lavori: un primo lotto da 194 mila euro che ha riguardato, oltre al recupero importante della porta di accesso della frazione di Lupinaia che presto l'amministrazione andrà ad inaugurare, appunto la Rocca di Ceserana con l'ultimazione del recupero delle fortificazioni, il posizionamento all'interno della vecchia sagrestia (dove era stata installata una cartellonistica importante a servizio del turista che parlava del progetto delle rocche e delle fortificazioni), l'aggiunta di un filmato in grado di riportare gli spettatori indietro nel tempo e rivivere la storia della rocca ed, infine, l'installazione di un gioco multimediale per i più piccoli, sempre legato agli estensi, capace di insegnare loro, attraverso avanzati mezzi tecnologici, quella che è stata la vita della fortificazione fosciandorina.



"Dopo la presentazione dei lavori del progetto legato alle rocche e fortificazioni - ha esordito il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi - siamo ancora qui, a distanza di cinque anni, stavolta per un progetto legato agli estensi e che riguarda il completamento dei lavori sulle fortificazioni al confine della Lucchesia del Gran Ducato Estense. Siamo molto felici perché questo è un monumento che ci rappresenta. Ora restiamo in attesa del secondo lotto che ci è stato assegnato e che vedrà il completamento di quest'opera con il recupero della casa Mendella, proprio sotto la rocca, la quale verrà messa a disposizione della comunità".



Marcella Pioli, assessore alle finanze, bilancio e tributi del comune, ha poi letto un messaggio lasciato scritto dal senatore Andrea Marcucci che si è scusato di non poter essere stato presente, fisicamente, a questa importante cerimonia a causa della crisi di governo in corso a Roma. La parola è quindi passata ad Andrea Tagliasacchi, alla sua prima uscita pubblica come neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana.



"Io voglio ringraziare il sindaco perché è stato molto tenace e determinato - ha dichiarato Tagliasacchi -. Gli riconosco un forte attaccamente a Fosciandora. E, questa, è una caratteristica comune dei sindaci dei nostri piccoli comuni. Su questo progetto, nello specifico, mi sento di raccontare un aneddoto: una mattina ero in comune, a Castelnuovo, e l'architetto Biagioni mi ha fatto notare che il ministro Franceschini aveva fatto un progetto legato alle terre estensi, ma si era scordato della Garfagnana. Abbiamo mandato quindi una lettera al ministro, e per conoscenza ai parlamentari, per ricordargli che anche la nostra terra, per 400 anni, è stata legata agli estensi. Da lì, siamo riusciti a portare a termine una contrattazione che ha visto, a fronte di oltre 60 milioni che sono ricaduti sul territorio di Modena-Ferrara-Reggio Emilia, 5 milioni di euro ricadere invece nella nostra zona. Cifre comunque importanti per la Garfagnana".



Tagliasacchi ha ricordato come questi 5 milioni si sono trasformati in vari interventi effettuati su Fosciandora, San Romano, Castelnuovo, Gallicano, Molazzana. Il presidente ha poi voluto sottolineare come questo tipo di interventi non si limitino alla ristrutturazione e al recupero dei muri (già, comunque, importante di per sè), ma siano volti alla creazione di opportunità di lavoro. "Noi - ha concluso Tagliasacchi - dovremo riuscire ad aprire queste fortificazioni ai turisti. Dobbiamo creare le condizioni per costruire una rete per la valorizzazione. Dobbiamo crederci molto perchè l'aspetto dei beni culturali, insieme alla bellezza della natura, è fondamentale per rilanciare il turismo nella nostra valle".



In ultima battuta, è intervenuto l'architetto Pietro Luigi Biagioni che, assieme a Marco Ferrando, ha curato il progetto. Biagioni ha spiegato come quella di oggi sia una tappa che ha delineato quelle che sono le prospettive di questo edificio e che, con il prossimo finanziamento, si spera possa chiudere il cerchio di questo percorso che è cominciato circa 30 anni fa. "Siamo in una fase - ha sottolineato Biagioni - in cui dobbiamo cercare di rendere fruibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, la fortificazione. Abbiamo cercato di proporre, in una veste nuova e accattivamente, contenuti storici importanti sia per la nostra valle che per la nostra stessa identità. Ci siamo avvalsi di quelle che sono le tecnologie moderne, come il touch-screen, per giocare e allo stesso tempo imparare".



Infine è stato menzionato il contributo importante apportato dalle due ditte, Infinity Blue srl di Lucca e Space spa di Prato: la prima per quanto riguarda il progetto e la realizzazione video; la seconda, per quel che concerne invece il progetto multimediale e tecnologie.



La serata si è conclusa con il concerto della Filarmonica "I Ragazzi del Giglio", in piazza Sant'Andrea, e, al termine, un piccolo rinfresco con degustazione di prodotti tipici.