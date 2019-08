Garfagnana



Incidenti sui sentieri, alcune raccomandazioni

sabato, 17 agosto 2019, 08:50

Nonostante i tanti richiami, sembra divenuta una moda transitare lungo i sentieri con sandali, pantaloni corti, scarpette da ginnastica con suola “liscia” e talvolta purtroppo anche con ciabatte infradito. Qualcuno in certe circostanze si ferisce. Se l’abbigliamento non è adeguato anche semplici e banalissimi rovi possono risultare un problema. Così l’associazione Mangia Trekking, sempre presente con attività sui territori, dalla Lunigiana a Ventasso, dall’Appennino Tosco Emiliano alle Alpi Apuane, monitorando il territorio, osserva il numero crescente di persone in transito in montagna, ed a semplice titolo di collaborazione con gli Enti Parco ed alcuni comuni dell’entroterra, lancia un appello a coloro che sembrano aver scambiato i sentieri, quasi per una spiaggia o un litorale.

Prendendo anche spunto da un incidente osservato recentemente, da alcuni suoi appassionati in Appennino, l’alpinismo lento, richiama il buonsenso dei camminatori.

Mangia Trekking sostiene la necessità di un abbigliamento adeguato al territorio, soprattutto per quanto riguarda le calzature ma anche i pantaloni, che dovrebbero essere preferibilmente lunghi. Comunque le prescrizioni, le attrezzature e gli accessori da portare al seguito in montagna, sono diverse e ben note. Reperibili in ogni manuale di escursionismo e su internet . Quindi è importante essere preparati, soprattutto per andare dove le “condimeteo”, a dispetto di ogni possibile previsione, possono cambiare rapidamente durante la giornata, ed i punti di riparo non sono sempre così vicini. Così, mentre l’associazione chiede di non abbandonare rifiuti lungo i camminamenti, sottolinea che le vie sentieristiche devono essere sempre affrontate senza improvvisazioni, con le giuste conoscenze, attrezzati e con molto giudizio.