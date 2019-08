Garfagnana : gallicano



La rocca estense di Trassilico torna a risplendere

martedì, 13 agosto 2019, 20:00

di andrea cosimini

Una fortezza più bella, sicura e accessibile a tutti. Finalmente la magnifica rocca estense del piccolo paese di Trassilico, nel comune di Gallicano, è tornata a risplendere grazie ai lavori di restauro che sono stati inaugurati oggi alla presenza di molti cittadini, associazioni e autorità militari e politiche.



Il ritrovo era fissato in piazza Umberto I. Al seguito degli Sbandieratori e Musici di Gallicano, i presenti si sono poi spostati in via Marconi per assistere alla prima inaugurazione di giornata, ovvero un defibrillatore, posizionato davanti al rifugio "La maestà".



"Si tratta di un'inaugurazione importante - ha esordito il primo cittadino del comune David Saisi - perché fa parte di un progetto che stiamo portando avanti da qualche anno insieme agli Amici del Cuore. Loro ci stimolarono dicendoci che questi defibrillatori sono dei veri e propri "salva-vita" perchè, in caso di arresto cardiaco, arrivare il prima possibile può essere provvidenziale. E' fondamentale quindi avere questi strumenti il più vicino possibile. Voglio ringraziare l'associazione paesana di Trassilico che ha acquistato il defibrillatore, lo ha donato al comune di Gallicano, il quale, a sua volta, lo ha installato in questa struttura da poco aperta".



Il defibrillatore è stato dedicato a due persone importanti per tutta la comunità di Trassilico (e non solo), ovvero Antonio Pierotti, originario del posto, e Nico Giannotti, i cui parenti erano presenti alla cerimonia. Presente anche Fabrizio Da Prato, neo presidente degli "Amici del Cuore", insieme agli altri componenti dell'associazione. Dopo la scopertura del Dae, il prete ha provveduto alla benedizione.



Il corteo ha quindi proseguito il suo cammino lungo tutta via Marconi, per arrivare in piazza Marconi, e da lì salire, sempre sulle note degli sbandieratori, lungo via Nobili e raggiungere finalmente la rocca estense nel punto più alto del paese.



Una volta arrivati all'ingresso della rocca, subito è avvenuto il taglio del nastro. Il sindaco ha quindi preso la parola per spiegare, nel dettaglio, la storia dietro i lavori di ristrutturazione: "Nel 2016 - ha raccontato Saisi - il Mibac ha stanziato un miliardo di euro per la cultura e, in particolare, ha destinato 70 milioni di euro per il progetto del "Ducato Estense". Alla Garfagnana sono stati destinati 4 milioni di euro. Da lì è iniziato l'iter per far sì che la rocca di Trassilico venisse finanziata. A tal proposito voglio ringraziare Pietro Rocchi perchè, grazie alla sua collaborazione, abbiamo deciso che dovessero essere finanziate tutte le rocche estensi esistenti in Garfagnana. Devo ringraziare anche le istituzioni presenti allora, in particolare il senatore Marcucci, che si è impegnato, insieme all'attuale presidente dell'Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi, per perorare la causa del "Ducato Estense" a Roma. Nello specifico, alla rocca di Trassilico sono arrivati 406 mila euro. Abbiamo grandi aspettative di sviluppo turistico, dopo questo intervento, e mi auguro davvero che la nostra frazione possa beneficiare di questo aspetto".



La parola è quindi passata all'architetto Fabio Lo Jacono, che ha diretto e coordinato tutti i lavori, che ha spiegato un po' l'intervento che è stato fatto: "Il progetto di restauro della rocca di Trassilico ha avuto, fin dall'inizio, tre obiettivi principali: il primo è stato quello di completare gli scavi archeologici, che si erano conclusi alcuni decenni or sono, attraverso i dottori Romiti, Fioravanti e Notini; il secondo è stato quello di metter mano al restauro della rocca stessa; il terzo, ed ultimo, è stato quello di rendere fruibile la fortezza realizzando la rampa di ingresso in pietra e una serie di percorsi in legno che portano alla torre meridionale; insieme è stato realizzato un impiato elettrico che consente, in tutta sicurezza, di percorrere e visitare la rocca anche in orario notturno con illuminazione a terra".



Il microfono è poi andato a Franco Biagioni, responsabile dei lavori pubblici del comune di Gallicano, che ha aggiunto alcuni aspetti e dati essenziali: "I lavori sono stati appaltati alla ditta Francesconi srl di Lucca, con l'intervento anche di subappaltatori quali La Pania di Corfino. Il progetto è stato curato dall'architetto Lo Jacono con la collaborazione di Pinagli, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, l'archeologo Romiti, per la consulenza storico-architettonica".



Sul fronte dell'accessibilità alla rocca, c'è infine da segnalare che all'inizio del paese, al rifugio, è stata posizionata una carrozzina 4x4 che può essere guidata da una persona diversamente abile e arrivare così alla fortezza.



Alla cerimonia hanno preso parte, in veste istituzionale, anche Giuseppe Carli, assessore del comune di Molazzana, e Gino Masini, consigliere di Castiglione di Garfagnana. La festa è terminata con un'esibizione, proprio all'interno della rocca, degli sbandieratori e un rinfresco in paese con intrattenimento musicale.