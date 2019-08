Garfagnana



"Le Pietre Splendenti": la mostra a Castiglione

lunedì, 5 agosto 2019, 10:28

Dal 10 agosto al 15 settembre a Castiglione di Garfagnana si potranno ammirare 18 sculture, in marmi differenti, realizzate durante le sette edizioni del workshop Digital Stone Project organizzato annualmente da Garfagnana Innovazione.

Sarà la stessa Garfagnana Innovazione, in collaborazione con il comune di Castiglione di Garfagnana e Walter Tognocchi, curatore di OXO Collecion – The Gallery di Barga, ad installare le opere in un percorso espositivo che si svilupperà all'interno del centro storico del borgo medievale.

"L'intento è quello di raccontare la storia delle Pietre Splendenti – racconta Stefano Coiai CEO di Garfagnana Innovazione – I Liguri-Apuani che popolavano anche la Garfagnana chiamavano infatti Montagne Splendenti i rilievi calcarei che riflettevano maggiormente la luce del sole e della luna. D'altro canto l'origine greca del termine marmo è màrmaron o màrmaros e significa pietra splendente. Questa mostra unisce bellezza e innovazione in un intreccio di Artisti internazionali, maestranze locali e il marmo delle Alpi Alpuane che da secoli da vita alle più alte forme d'arte mai realizzate.

Tra i lavori selezionati, di 13 artisti differenti, spiccano le due opere realizzate da John Isherwood, scultore di fama internazionale nonché Presidente della Fondazione Digital Stone Project, From gifting angel e Omaggio a Monet".

"Per la nostra amministrazione è un onore ospitare questa mostra per le vie del Borgo di Castiglione – ci dice Roberto Tamagnini Politiche Culturali Castiglione di Garfagnana – un luogo diventato negli ultimi anni una vera e propria capitale della cultura della nostra Valle del Serchio. Da tempo stiamo portando avanti un incontro tra due bellezze, quella antica delle nostre Mura la nostra Rocca le nostre Chiese e la bellezza dell'arte contemporanea in tutte le sue forme e espressioni".

"I lavori che verranno esposti a Castiglione Garfagnana – racconta Walter Tognocchi, curatore di OXO Collecion The Gallery – ci permetteranno di raccontare quanto la consapevolezza della propria storia possa permettere la realizzazione di processi creativi che vanno ad esaltare anziché disperdere l'identità di un territorio mantenendolo, nel contempo, aperto e disponibile alla valorizzazione derivante dallo scambio di esperienze internazionali".

L'esposizione sarà inaugurata il 10 agosto alle ore 11:00 e visitabile fino al 15 settembre 2019.

È prevista anche la relativa pubblicazione del catalogo "Le Pietre Splendenti" che sarà disponibile presso gli uffici Comunali e le numerose attività commerciali, nonché un programma di visite guidate.