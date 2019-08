Garfagnana



Lega, aumentano i tesserati: tanti consiglieri comunali

mercoledì, 7 agosto 2019, 17:05

Continua il tesseramento per la Lega in Media Valle e Garfagnana. Fra i tesserati nuovi e vecchi, anche consiglieri comunali dei vari comuni della Garfagnana e Media Valle. Il tesseramento continuerà grazie al lavoro deiresponsabili a cui far riferimento per la Mediavalle e Garfagnana.

"Dal 2 agosto ad oggi - si legge nella nota rilasciata dal partito -, i consensi al movimento di Salvini stanno aumentando sempre di più grazie alla buona collaborazione dei militanti, dei consiglieri eletti e dei sostenitori che hanno permesso questo bel risultato fino a raggiungere la quota di oltre 100 tessere fra nuovi tesserati e rinnovo".

“Sono numeri importanti - commenta Andrea Recaldin, commissario provinciale -, segno che in valle c’è una gran voglia di Lega e di lavorare la Lega. Ringrazio chi in questi giorni si sta impegnando per il movimento, la Lega è prima di tutto questo: sacrificio, umiltà, dedizione e lavoro di squadra”.

Ecco la lista dei tesserati consiglieri:

Comune Borgo a Mozzano: Yamila Bertieri

Comune Vagli Sotto: Mario Puglia, Simone Braccini e Luigi Pellegrinotti

Comune di Camporgiano: Massimo Puppa, Simone Mariani

Comune di Pescaglia: Gianluca Bocchino, Pietro Tosi, Mauro Santini, Simone Pizzi

Comune di Molazzana: Melania Ferrari, Armando Pasquinelli

Comune Pieve Fosciana: Mario Turriani