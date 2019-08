Maltempo, codice giallo per rovesci e temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 22 agosto 2019, 08:47

Queste le attività dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) in occasione delle commemorazioni dell'eroico sacrificio dei partigiani del gruppo Valanga nell'agosto del 1944

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:48

Un anno da ricordare per la Fortezza delle Verrucole. Quest'anno, infatti, ricorrono i 530 anni dalla prima compiuta ricostruzione estense, risalente al 1489

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:30

Riprendono, dopo la pausa di Ferragosto, i “Giovedì al Museo” organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico: giovedì 22 agosto alle ore 21, presso la sede in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, si terrà la conferenza Inquisizione a Venezia nel XVII secolo: due processi per stregoneria...

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:43

Domenica 25 agosto si terrà al Piglionico, sulle Alpi Apuane, la commemorazione dei 75 anni dalla battaglia del Monte Rovaio. Scontro avvenuto il 29 agosto 1944 che vide il Gruppo Valanga comandato da Leandro Puccetti scontrarsi con forze preponderanti tedesche accettando lo scontro e il sacrificio per scongiurare rappresaglie sulla...

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:27

Sono disponibili fino a 14 mila euro in premi tecnologici per San Romano in Garfagnana se, con il contributo dei cittadini, riuscirà ad accedere al progetto EOLO Missione Comune

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:10

E' ancora una volta la piazza di Casciana Terme a ospitare l'edizione 2019 della finale regionale di “Miss Toscana”. Anche Gloria Tonini di Piazza al Serchio, Miss Piazza Italia 2018, tra gli ospiti della serata