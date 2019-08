Maltempo: codice giallo per temporali

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 30 agosto 2019, 15:07

La retrospettiva Giovanna Fiorani - L'arte di fare la maestra verrà inaugurata domani alle 16:30 al Centro Civico di Camporgiano (adiacente alla scuola media, in piazza del Centenario)

giovedì, 29 agosto 2019, 22:14

Sarà una giornata di festa, quella di domani, per la comunità fosciandorina. Alle 21, infatti, verrà inaugurato il centro didattico nella ex sagrestia della chiesa di Sant'Andrea di Ceserana

giovedì, 29 agosto 2019, 12:42

Consigli utili per riscuotere il rateo agli sportelli e per prelevare contante anche domenica 1 presso gli ATM Postamat

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:04

I visitatori che avranno modo di ammirare le opere presenti alla mostra Giovanna Fiorani – L'arte di fare la maestra – al centro civico di Camporgiano non potranno non stupirsi nel pensare che si tratta di 112 quadri realizzati tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Novanta dalle...

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:07

E' stato posticipato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale considerato l'alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi

martedì, 27 agosto 2019, 18:23

Ha acquistato uno sciroppo scaduto in una farmacia dell'alta Garfagnana, pochi giorni fa, e la sera ha accusato un malessere. Stamattina ha quindi deciso di presentarsi in caserma a Castelnuovo per sporgere una denuncia-querela. Sequestato scontrino e farmaco. Nei guai il titolare