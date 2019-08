Garfagnana : castiglione di garfagnana



Muore dopo caduta dal poggio: tragedia a San Pellegrino

mercoledì, 7 agosto 2019, 16:52

E' successo oggi pomeriggio a circa due chilometri da San Pellegrino in Alpe. Un uomo è stato rinvenuto privo di conoscenza dopo essere caduto per alcuni metri rispetto al bordo della strada.

Subito sono state fornite istruzioni per iniziare le manovre di rianimazione ed è stata fatta partire da Castelnuovo l'ambulanza con medico della Misericordia. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Una volta sul posto, gli operatori hanno trovato anche un equipaggio dell'elisoccorso dell'Emilia (era stata evidentemente chiamata anche la centrale operativa 118 emiliana, siamo in zona di "confine" tra le due regioni). E' stato quindi fatto tornare indietro l'elicottero chiamato dalla centrale operativa "Alta Toscana", che era in volo.

Purtroppo, però, l'uomo, 71 anni, nato ad Arezzo, residente a Firenze e domiciliato a Fiumalbo, è deceduto.

Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, così è come sarebbe avvenuto l'episodio: l'uomo (con problemi di salute pregressi), che era in auto insieme alla moglie, si sarebbe fermato a raccogliere delle more nei cespugli a bordo strada ed avrebbe quindi avvertito la consorte di un fortissimo dolore alla testa. Lo stesso sarebbe quindi scivolato per alcuni metri dal poggio, riportando una ferita alla testa.

Inutili i tentativi di rianimarlo. Avvertiti anche i carabinieri.