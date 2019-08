Garfagnana



Natura e vecchi mestieri protagonisti all'Orecchiella

venerdì, 9 agosto 2019, 13:08

Un agosto ricco di eventi per la riserva naturale statale dell’Orecchiella, all’insegna della natura e dei vecchi mestieri: dal 3 all’11 agosto presso la sala espositiva Lamarossa del centro visitatori dell’Orecchiella si terrà la mostra fotografica “Punti di Vista, paesaggi e particolari di natura colti con punti di vista diversi”, evento che si ripeterà anche dal 19 al 31 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 18.



Sempre presso il Centro visitatori, dal 12 al 18 agosto, negli stessi orari, si terrà il progetto “Artigiani all’opera, esposizione di lavori artigianali e laboratori”: questi due eventi organizzati dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità del Reparto Biodiversità di Lucca e dal parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano sono stati creati e ideati nell’intento di mettere in luce la bellezza del nostro territorio, imparando a riconoscere quelle cose che si stanno perdendo nella società moderna, prima fra tutte la capacità di vedere in modo diverso la natura, come una volta, e di conseguenza imparare di nuovo quelle gestualità e quella manualità che stanno svanendo piano piano nel tempo.