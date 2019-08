"Notte Blu" al lago di Gramolazzo con lo spettacolo delle vele illuminate

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 17 agosto 2019, 10:43

Sono ancora aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Premio Pontremoli, dedicato ai 'Giovani per l'agricoltura di presidio' e istituito dalla Cia Toscana Nord, in collaborazione con Slow Food Toscana e con il patrocinio del comune di Pontremoli e della Strategia nazionale Aree interne della Presidenza del Consiglio dei ministri

sabato, 17 agosto 2019, 10:29

Grande successo ieri per la festa della Lega in Toscana al parco della Comasca Ronchi, a Massa. Molta soddisfazione anche per la Media Valle Garfagnana con la presenza di Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano; Luigi Pellegrinotti per Vagli Sotto; Mauro Santini, Pietro Tosi, Gianluca Bocchino, Simone Pizzi per Pescaglia; Massimo Puppa per Camporgiano

sabato, 17 agosto 2019, 08:59

Riprendono gli appuntamenti estivi promossi dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, che si sposta a Varliano per l’antica tradizione del Maggio: domenica 18 agosto alle ore 15 presso il Prato Grande la Compagnia Maggistica Monte Cusna di Asta presenta Ezzelino da Romano di Domenico Zannini. Organizzazione Gruppo Alpini di Giuncugnano

sabato, 17 agosto 2019, 08:50

Mangia Trekking sostiene la necessità di un abbigliamento adeguato al territorio, soprattutto per quanto riguarda le calzature ma anche i pantaloni, che dovrebbero essere preferibilmente lunghi

venerdì, 16 agosto 2019, 21:17

Un autentico successo e tanto pubblico nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio, per l’annuale concerto gratuito offerto da Civitas Borsigliana e parrocchia dal titolo “Voci e suoni: tempi e spazi immaginari”

venerdì, 16 agosto 2019, 16:11

Il territorio comunale di Minucciano, con le sue bellezze naturalistiche, è molto popolare nel periodo estivo: il lago di Gramolazzo, il Monte Argegna, Orto di Donna diventano tappe obbligate per ogni visitatori