Oggi la presentazione del libro "La Voce di Cascio"

sabato, 10 agosto 2019, 11:55

di lorenzo

Dopo una aver festeggiato in maniera straordinaria i 50 anni della Sagra delle Crisciolette, con centinaia di persone che hanno "inondato" il bellissimo paese di Cascio, l'associazione si appresta ad organizzare un altro evento molto sentito in tutto il paese ma non solo.

Infatti, proprio nel giorno di San Lorenzo (Santo Patrono di Cascio), verrà inaugurato il libro "La Voce di Cascio".

La giornata inizierà alle ore 17.00 con la Santa Messa del Patrono. Si proseguirà alle 18.00 con la presentazione di tale libro introdotta dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini e presentato dal prof. Pietro Paolo Angelini, dall'architetto Pietro Luigi Biagioni e dalla curatrice del libro Patrizia Pieroni.

Per concludere l'organizzazione offrirà un aperitivo.