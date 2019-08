Garfagnana



Partita la Festa della Bistecca: Pieve Fosciana invasa da migliaia di persone

sabato, 24 agosto 2019, 16:52

di simone pierotti

Grande attesa per il primo fine settimana della Festa della Bistecca a Pieve Fosciana, dopo le prime tre serate che hanno registrato numeri record per presenze e … bistecche mangiate. Migliaia di persone hanno invaso il paese garfagnino, provenendo un po' da tutta Italia. La sfida della bistecca da 2 kg è partita alla grande, con 22 partecipanti in 3 serate, tutti provenienti da fuori Garfagnana, e addirittura da fuori Toscana. “Mangiatori” professionisti sono partita direttamente dalla Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna per partecipare alla sfida. Al momento i veri “top” sono mancati dato che soltanto in 3 persone sono riuscite nell’impresa di finire la mega bistecca da 2 kg: una media decisamente bassa, visti i numeri delle passate edizioni. Gli organizzatori, tuttavia, non sono preoccupati perché sono in attesa dei “campioni” della specialità per questa sera e per domani sera, oltre che per il prossimo fine settimana.

Stasera, sabato 24 agosto, ci sarà anche la grande musica della Manolo Strimpelli e, domani, domenica 25 agosto, la serata speciale tributo a Bud Spencer e Terence Hill, con una band tributo di livello internazionale dato che, dopo la festa di Pieve Fosciana, si esibirà nella festa ufficiale in Germania. Per l’occasione, domani sera piatto speciale a base di salsiccia e fagioli.