Garfagnana



Poste Italiane: pensioni in pagamento da lunedì 2 settembre

giovedì, 29 agosto 2019, 12:42

Poste Italiane informa che in provincia di Lucca le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2.

Tutti i titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto, hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio Conto Bancoposta o sul proprio Libretto di risparmio anche domenica 1 settembre utilizzando uno dei 67 ATM Postamat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al giorno.

Per tutti i pensionati che riscuoteranno il rateo dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. Dalle rilevazioni effettuate, infatti, è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata.

A Lucca e provincia, uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 in via Antonio Vallisneri, 2 (Lucca), via Carlo del Prete, 1087 (Lucca), via Leonardo da Vinci, 22 (Altopascio), piazza Diaz, 7 (Camaiore), via Sottomonte, 64 (Capannori – Guamo), via Cardinale Alfredo Pacini, 10 (Capannori), piazza Bernardini, 1 (Castelnuovo Garfagnana), via Alcide de Gasperi, 1 (Barga – Fornaci di Barga), via Idone, 18 (Forte dei Marmi), via san Francesco, 22 (Lido di Camaiore), via Donizetti, 18 (Marina di Pietrasanta), piazza della Repubblica, 18 (Pietrasanta), via del Centenario, 13 (Porcari), via Fratelli Rosselli, 196 (Seravezza – Querceta), via Dante, 2 (Viareggio – Torre del Lago Puccini), via Felice Cavallotti, 189 (Viareggio).