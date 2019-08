Garfagnana : vergemoli



Premiati i vincitori del Boccabùgia

lunedì, 12 agosto 2019, 11:34

Tanta partecipazione per la 48^ edizione del “Boccabugia” 2019. La manifestazione di poesia estemporanea che si è svolta nel caldo pomeriggio di domenica 11 agosto nell’anfiteatro naturale di Vergemoli. Ci sono stati più di 25 iscritti al concorso che si sono cimentati sul tema:

“L’amore comincia con balli e canti e finisce con pene e pianti”.

Come ogni anno gli spettatori, sempre più numerosi, sono stati intrattenuti dal comico livornese Paolo Ruffini che è riuscito a far trascorrere la giornata coinvolgendo i presenti tra tante risate.

Il compito di premiare le migliori poesie è stato assegnato ad una giuria di esperti composta da: Domenico Bertucci, Camilla Baccelli, Simone Sartini, Roberta Vergamini, Fabio Baroni e dal primo cittadino Michele Giannini.

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli ha voluto festeggiare la presenza del comico, giunta ormai al decimo anno consecutivo, aggiungendo un premio speciale, il premio “Paolino” che quest’anno è stato vinto dal gruppo “Le Grazie”.

Prima della premiazione la giuria ha voluto sottolineare l’importanza dell’improvvisazione, che sta alla base di tutto il concorso:

“Conosciamo perfettamente l’importanza di internet, ma in questa occasione vogliamo ricordare ai partecipanti che anche la giuria può effettuare le sue ricerche per verificare l’originalità degli scritti”.



Il premio componimento, quest’anno non è stato assegnato. La giuria non ha identificato nessun elaborato meritevole di tale premio, forse anche un monito per stimolare i concorrenti per i prossimi anni.

Il premio speciale “Giovani” è stato assegnato al gruppo “La Baby Gang dei Pampers usati”, un gruppo di bambini che ogni anno partecipa al contest rispecchiando totalmente i canoni del concorso esponendo sempre poesie “senza peli sulla lingua!”.

Il premio declamazione è stato assegnato a Paolo Della Latta.

Terzo premio assegnato al giovane barghigiano Mattia Galanti, secondo classificato Marco Nicolosi veterano del concorso ed il Primo premio Boccabùgia 2019 è stato assegnato a Lucia Fanucchi.



Foto di A. Antoni