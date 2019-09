Garfagnana : fosciandora



Rocca di Ceserana, inaugura il centro didattico

giovedì, 29 agosto 2019, 22:14

Sarà una giornata di festa, quella di domani (venerd' 30 agosto), per la comunità fosciandorina. Alle 21, infatti, verrà inaugurato il centro didattico nella ex sagrestia della chiesa di Sant'Andrea di Ceserana. Un'opera che rientra all'interno del progetto di completamento degli interventi di restauro delle fortificazioni sul confine tra Ducato Estense e la Repubblica di Lucca, promosso dal Mibac (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), e che interessa in questo caso la Rocca di Ceserana.



La festa si aprirà con il saluto delle autorità. In primis, il sindaco di Fosciandora, Moreno Lunardi, quindi il neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi. A seguire prenderà la parola l'architetto Pietro Luigi Biagioni che, assieme a Marco Ferrando, ha curato il progetto. Da menzionare anche il lavoro di altre due ditte: la Infinity Blue srl di Lucca, per il progetto e la realizzazione video; e la Space spa di Prato, per il progetto multimediale e tecnologie.



Dopo lo spazio dedicato agli interventi, alle 21.30, si terrà poi il concerto della Filarmonica "I Ragazzi del Giglio" e, al termine, verrà offerto un buffet con degustazione di prodotti tipici.