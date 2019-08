Garfagnana : castiglione di garfagnana



San Pellegrino, terra di tutti e di nessuno

domenica, 4 agosto 2019, 12:28

di andrea cosimini

E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Possibile iniziare i lavori di asfaltatura sulla strada di accesso a un paese proprio in occasione della festa del patrono e, per di più, in piena stagione turistica? A chiederselo sono molti cittadini che il 1° luglio erano in processione a San Pellegrino in Alpe ed hanno dovuto fare i conti con i disagi causati dal cantiere allestito proprio sulla provinciale 71 e 72.

Un abitante del luogo, Massimo Maier, ha voluto alzare la voce facendosi portavoce della protesta: "I pellegrini - ha spiegato -, col sacerdote in testa che recitava il santo rosario, sono dovuti passare fuori dalla strada. E il bello è che in processione c'erano pure i due primi cittadini di Castiglione e Frassinoro che, però, non si sono scomposti di fronte a questa situazione".

Una condizione di disagio che, come spiega questo cittadino, ha interessato non solo i fedeli, ma anche i turisti e, quindi, i commercianti locali: "Per permettere i lavori - ha incalzato - è stato infatti messo un segnale di divieto di accesso al paese penalizzando così il turista che, anche se lasciato passare, era scoraggiato a proseguire. A San Pellegrino ci sono due alberghi e due negozi e bisogna sapere che, nei nostri paesi, si lavora soprattutto in questi due o tre mesi dell'anno. Quindi mi chiedo: c'era proprio la necessità di iniziare i lavori il 1° agosto?"

San Pellegrino, oltretutto, deve fare anche i conti con la chiusura del proprio museo etnografico, uno dei più importanti sulla civiltà contadina, che va avanti da novembre per motivi di sicurezza non strutturali. Nonostante l'annuncio dello stanziamento da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, per il rilancio del progetto, questo rimane tutt'ora un nervo scoperto per la popolazione del posto: "Ad oggi - ha commentato Maier -, nonostante diversi incontri con le istituzioni, non sappiamo bene quando riaprirà".

Insomma, sono tante le problematiche che affliggono questo piccolo paese, diviso tra il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca, Toscana) e quello di Frassinoro (Modena, Emilia). Problematiche, però, che interessano anche molti altri borghi di montagna della nostra zona.

"In determinate circostanze - ha concluso Maier - San Pellegrino è di tutti, in altre è di nessuno. E questo si potrebbe dire anche di tanti altri paesi della nostra montagna, sempre più lasciati soli, tranne quando ci sono le elezioni. Poi ci lamentiamo se questi si spopolano: ma se non facciamo niente per incentivare il turismo e il commercio del posto, come possiamo pretendere che questo non avvenga?"