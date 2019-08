San Romano e la tradizionale “Fiera Comunale”

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 2 agosto 2019, 12:26

L'iter sarà lungo e ricco di passaggi, ma con la delibera del consiglio direttivo del Parco delle Apuane, è partito

venerdì, 2 agosto 2019, 12:21

"Più di 100 persone a raccolta per la manifestazione in sostegno delle vittime di Bibbiano. Sono davvero contenta di aver avuto accanto tante persone per bene, alle quali va il mio sincero ringraziamento". Commenta Marcella Maniglia che, insieme ad Elena Ghera, ha ideato e promosso la manifestazione del primo agosto

venerdì, 2 agosto 2019, 10:20

Simone Simonini è stato rimosso dalla carica di segretario locale, per la Mediavalle e Garfagnana, della Lega. Ad annunciarlo, in un post, è stato lo stesso ex consigliere provinciale che ha già dichiarato di voler presentare ricorso

giovedì, 1 agosto 2019, 17:48

18 agosto, un appuntamento da non perdere, da evidenziare in rosso sul calendario. Per il terzo anno consecutivo la piccola ma frizzante Puglianella, frazione del comune di Camporgiano in Garfagnana, si riconferma capitale della solidarietà rallystica, in quanto nuovamente teatro della “Parata del Sogno”, evento a scopo benefico a favore dell’associazione ONLUS il “Sogno”

giovedì, 1 agosto 2019, 13:57

Da oggi il servizio delle segnalazioni per il cittadino del Consorzio 1 Toscana Nord è anche su WhatsApp, il popolare sistema di messaggistica istantanea

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:50

Nell'ultimo weekend di luglio, e quindi nei primi tre giorni della tanto attesa e storica 50ª "Sagra delle Crisciolette", le condizioni meteorologiche non hanno collaborato troppo (soprattutto nel sabato e nella domenica) e di conseguenza l'organizzazione ha deciso di aggiungere al weekend di agosto un altro giorno di festa che...