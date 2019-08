Garfagnana : fosciandora



"Sapori & Calici sotto le stelle" a Riana

domenica, 18 agosto 2019, 19:16

Riana, borgo famoso per la Festa del Vino che si tiene ogni anno la terza domenica di ottobre, rivive quest’anno anche in agosto! Infatti sabato 24 agosto, nella frazione del comune di Fosciandora, in provincia di Lucca, si terrà la manifestazione: “Sapori & Calici sotto le stelle”.



“Sapori & Calici sotto le stelle” è una Passeggiata Mangereccia per le vie dell’antico borgo di Riana che parte dalle 19,30 in poi e prevede un menù che comprende: Antipasto - Primi - Secondo­ - Contorno - Dolce e naturalmente acqua e vino. Il prezzo tutto compreso è di € 16,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini. Servizio navetta gratuito. Infine, dopo aver gustato i sapori di Riana, accompagnati da ottimo vino, tutti in piazza per il gioco a coppie: “LaRamatura in notturna”.

Notte magiche tra sapori, profumi e suoni che si possono ritrovare nell’antico borgo di Riana!



Per info: Pietro 3931083794 - Massimo 3475714154