Segnalazioni al Consorzio da oggi anche su WhatsApp

giovedì, 1 agosto 2019, 17:48

18 agosto, un appuntamento da non perdere, da evidenziare in rosso sul calendario. Per il terzo anno consecutivo la piccola ma frizzante Puglianella, frazione del comune di Camporgiano in Garfagnana, si riconferma capitale della solidarietà rallystica, in quanto nuovamente teatro della “Parata del Sogno”, evento a scopo benefico a favore dell’associazione ONLUS il “Sogno”

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:50

Nell'ultimo weekend di luglio, e quindi nei primi tre giorni della tanto attesa e storica 50ª "Sagra delle Crisciolette", le condizioni meteorologiche non hanno collaborato troppo (soprattutto nel sabato e nella domenica) e di conseguenza l'organizzazione ha deciso di aggiungere al weekend di agosto un altro giorno di festa che...

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:06

Ecco le prossime escursioni in programma sulle Alpi Apuane a cura di Esplora Escursioni. La prossima domenica, 4 agosto, si salirà al bellissimo alpeggio del Puntato e la successiva, 11 agosto, sarà la volta della suggestiva escursione in Val Serenaia con ritorno in notturna

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:51

Fratelli d’Italia presenta una mozione in tutti i consigli comunali della provincia di Lucca per avere maggiori controlli sugli affidi

martedì, 30 luglio 2019, 16:27

Insieme a Lucca, fanno parte dell'aggregazione che si è costituita per promuovere e valorizzare questo storico tracciato i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Molazzana, Pescaglia, Coreglia Antelminelli, le Unioni dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio e la provincia di Lucca

martedì, 30 luglio 2019, 16:20

Dal 28 al 31 agosto si svolgeranno a Roma le Ponyadi 2019, gare di tutte le discipline equestri a livello nazionale, e due ragazze del Centro Ippico “la Casina” di Filicaia andranno a rappresentare la Toscana: si tratta di Francesca Finelli e Marta Rossi, tutte e due di 12 anni