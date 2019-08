Si ferisce al ginocchio, soccorsa escursionista

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 4 agosto 2019, 12:28

Esplode la protesta a San Pellegrino in Alpe a causa dei disagi provocati dai lavori di asfaltatura sulla strada provinciale iniziati proprio in occasione della festa del patrono e in piena stagione turistica

sabato, 3 agosto 2019, 20:44

Domani, domenica 4 agosto, e poi per le restanti domeniche del mese, a cura dell’associazione di volontariato Civitas Borsigliana, a partire dalle 15,30 in poi, ci sarà l’apertura straordinaria della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana nel comune di Piazza al Serchio

sabato, 3 agosto 2019, 16:03

Dopo la cancellazione dai libri sociali della Lega del consigliere comunale di Vagli Giuseppe Coltelli, il Caroccio ha provveduto alla rimozione del segretario territoriale Simone Simonini. Due decisioni prese dalla segreteria provinciale del partito nell'arco di poco più di due mesi dall'ultima consultazione elettorale in valle

sabato, 3 agosto 2019, 12:25

Domenica 11 agosto. Nella splendida valle di origine glaciale sulle Alpi Apuane, un'escursione con ritorno in notturna sulla via di cava

sabato, 3 agosto 2019, 12:08

Il comune di Minucciano manifesta vivo apprezzamento per il percorso partecipativo con cui l’assessore Vincenzo Ceccarelli ha condotto l’iter che ha portato all’ approvazione dei suddetti provvedimenti, nonché la capacità di ascolto e la professionalità dimostrate dai tecnici della giunta e del consiglio

venerdì, 2 agosto 2019, 23:33

Un dibattito partecipato quello di stasera agli impianti sportivi di Gallicano, organizzato dal Pd locale, che ha visto prevalere il confronto su temi delicati come il lavoro e l'ambiente in Valle del Serchio. Al centro della discussione la crisi di Kme e il progetto del pirogassificatore a Fornaci