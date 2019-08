Garfagnana



Si perde in montagna, alpinista rintracciato dal Sast

venerdì, 9 agosto 2019, 08:21

Avventura a lieto fine per un alpinista tedesco. L'uomo, 59 anni, si trovava alla falesia delle Rocchette (Gruppo della Pania della Croce) assieme ad altri tre compagni. Intorno alle 16 ha deciso di affrontare la via "100 metri" allontanandosi dai compagni che sono rimasti ad arrampicare nella parte iniziale. Non vedendolo arrivare, verso le 18 hanno chiesto aiuto ad alcuni tecnici della squadra di Lucca che si trovavano sul posto. Affiancati da altri membri della stazione, hanno iniziato le ricerche temendo il peggio. Fortunatamente l'uomo si era semplicemente perso, andando a finire verso Fornovolasco ed alla fine è stato rintracciato.

La stazione di Lucca nella giornata di martedì era stata attivata per due richieste di soccorso sempre sulle Apuane.



La prima ha riguardato uno speleologo originario di Bergamo nella Valle di Arnetola. L’uomo, una volta entrato in grotta, ha accusato un malore ed ha deciso di interrompere e rientrare alla base.Sulla via del rientro le condizioni di salute non sono migliorate e la spossatezza e la fatica hanno spinto i suoi compagni ad attivare i soccorsi. Sul posto si è diretto Pegaso, che ha verricello medico e tecnico di elisoccorso del Sast. Constate le condizioni vitali, è stato deciso il trasferimento all’ospedale di Lucca.



Pressoché in contemporanea, la stazione ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una coppia di escursionisti che avevano perso l’orientamento nella zona del Monte Forato. Per fortuna il collegamento telefonico ha permesso ai tecnici del Sast di sincerarsi della situazione e di guidare gli escursionisti sulla traccia di sentiero.