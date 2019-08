Si perde nel Parco dell'Orecchiella, ritrovato 75enne

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 23 agosto 2019, 14:20

Dopo aver denunciato nell'aprile dello scorso anno la gestione dei lavori sulla fibra ottica nel paese di Nicciano, da parte dell'azienda, Riccardo Pedreschi, cittadino del posto, è tornato a segnalare nuovi disagi dovuti, stavolta, alla manutenzione fatta dopo i lavori. Tim attivata subito per le verifiche del caso

venerdì, 23 agosto 2019, 14:12

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo per oggi, e prevede analoga situazione anche per domani sabato (sempre dalle 13 alle 21) su buona parte della Regione per la possibilità di rovesci e temporali

venerdì, 23 agosto 2019, 10:59

Dal 2 al 6 agosto scorsi una coppia di valutatori inviati dall'Unesco ha fatto visita alle Alpi Apuane percorrendole in lungo e in largo. Sono stati cinque giorni di missione senza un attimo di respiro, tra sopralluoghi nel Parco ed incontri con i rappresentati delle comunità locali insieme agli operatori delle imprese...

giovedì, 22 agosto 2019, 14:34

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 di oggi, giovedì, fino alle 21 di stasera per rovesci e temporali sulle zone centro meridionali della Toscana. Emette quindi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21

giovedì, 22 agosto 2019, 08:47

Queste le attività dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) in occasione delle commemorazioni dell'eroico sacrificio dei partigiani del gruppo Valanga nell'agosto del 1944

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:48

Un anno da ricordare per la Fortezza delle Verrucole. Quest'anno, infatti, ricorrono i 530 anni dalla prima compiuta ricostruzione estense, risalente al 1489