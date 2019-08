Garfagnana



Simonini rimosso, la Lega si "riassetta". Recaldin: "Presto troveremo sostituto"

sabato, 3 agosto 2019, 16:03

di andrea cosimini

Con la rimozione (leggi qui) di Simone Simonini dai quadri dirigenziali del movimento, e l'azzeramento di tutte le sue cariche in valle, la Lega è rimasta temporaneamente "orfana" di un segretario referente per la Mediavalle e Garfagnana.



Una situazione di passaggio che il partito di Matteo Salvini ha momentaneamente gestito rimettendo le scelte territoriali a capo della segreteria provinciale. "Chiaramente - ha spiegato il commissario Andrea Recaldin - non è una soluzione definitiva, ma temporanea. Ritengo che quanto prima, nel giro di qualche settimana o forse un mese, verrà scelta una nuova persona che dirigerà la zona. Attualmente non abbiamo però alcun nome. Io ricopro pro tempore l'incarico di commissario, senza una scadenza scritta, ma con una scadenza necessariamente naturale: non può trattarsi infatti di una situazione che si protrarrà per molto, ma di una situazione emergenziale".



Simonini (che ha già annunciato di voler presentare ricorso all'organo competente) era stato eletto regolarmente e democraticamente, ma la rimozione dall'incarico da parte del commissario getta luce su un nuovo scenario: "Di norma c'è un'elezione tra gli iscritti della Lega che hanno il diritto di voto - ha chiarito Recaldin -, i quali possono votare il candidato che decide di presentarsi alla carica di segretario per il territorio; ma, se non c'è un'elezione (come in questo caso), il commissario viene indicato dall'organo provinciale. Egli ha pieni poteri, può dirigere e fare ciò che ritiene più opportuno anche al netto dell'esito delle elezioni. E' un po' lo stesso meccanismo che si verifica nelle società: il presidente del consiglio di amministrazione, di norma, viene eletto dopo la votazione del cda; ma se il presidente viene commissariato, viene appunto messo un commissario temporaneo".



La rimozione dall'incarico di Simonini avviene a distanza di poco più di un mese dalla cancellazione dai libri sociali della Lega di un altro ex iscritto al partito, il consigliere comunale Giuseppe Coltelli, candidatosi a Vagli alle ultime elezioni contro l'allora sindaco uscente Mario Puglia, autoproclamatosi "primo cittadino leghista della provincia", ed appoggiato attualmente dal Carroccio (leggi qui).



Due drastiche misure, insomma, prese dalla segreteria provinciale nell'arco di poco più di due mesi dall'ultima consultazione elettorale sul territorio, in cui la Lega, pur imponendosi a mani basse alle europee, ha faticato (e non poco) alle amministrative.