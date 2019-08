Garfagnana



Soccorso alpinista in difficoltà sulla Pania Secca

lunedì, 12 agosto 2019, 19:15

Oggi il Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) è intervenuto sulla cresta nord-est della Pania Secca, ai “Denti della Secca”, per soccorrere un alpinista in difficoltà nei pressi della sosta al secondo dente.



La squadra dei tecnici della stazione di Lucca ha risalito la via per poi procedere a calare l’uomo in sicurezza fino alla base della parete e rientrare infine a Piglionico attraverso il bosco.