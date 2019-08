Garfagnana : castiglione di garfagnana



Super estate al Casone in attesa di... castagne e funghi

martedì, 27 agosto 2019, 09:20

di simone pierotti

Il Centro Turistico hotel ristorante “Il Casone” è divenuto un indiscusso punto di riferimento per il tempo libero, la natura e la gastronomia. Il luogo ideale per ogni stagione: quassù, nel verde incontaminato tra le montagne dell’Appennino, la famiglia Regoli attende tutti per offrire quanto di meglio può regalare un ambiente del genere.

Sta volgendo al termine la stagione estiva, che ha riscosso la consueta ottima affluenza di persone provenienti da tutta la regione e da tutta la provincia, ma non solo. In tanti fuggono dal caldo della città per ritrovare al Casone un’oasi di pace e frescura. La stagione sta cambiando e, a questa altezza, si attende con fiducia l’autunno con i suoi frutti tipici, i funghi e le castagne in primis.

“Settembre e ottobre sono i mesi tipici per la raccolta delle castagne e dei funghi, se il clima ci assisterà – spiega il titolare Giuseppe Regoli – hanno già diverse richieste per organizzare la raccolta, senza dimenticare quella dei frutti del sottobosco. Gastronomia tipica ma anche i sentieri di montagna sono attrazioni forti per noi, in particolare vorrei ringraziare i volontari del Cai che hanno curato la pulizia e la segnaletica della sentieristica, contribuendo a questo genere di turismo, molto diffuso anche tra i giovani”.

Turismo che regge ma non basta, come sottolinea meglio Regoli: “Noi facciamo il nostro ma c’è bisogno di maggiore supporto da parte degli enti, devono creare attrattività e favorire la collaborazione tra le varie strutture, altrimenti si rischia di limitarsi ad un turismo mordi e fuggi. Purtroppo c’è in generale un calo dei turisti provenienti dall’estero: c’è bisogno, ripeto, di maggiore azione da parte di enti ed istituzioni”.