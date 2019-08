Torna "Camminar Mangiando" alla scoperta degli antichi sentieri del Lago di Gramolazzo

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 8 agosto 2019, 18:15

Andrea Tagliasacchi è il nuovo presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, eletto dal consiglio dell’Unione Comuni nella seduta di oggi. Sindaco del comune di Castelnuovo di Garfagnana dal 2014, da sempre impegnato politicamente, nella sua carriera vanta diverse esperienze amministrative e due mandati da presidente della provincia di Lucca

giovedì, 8 agosto 2019, 14:35

Appuntamento a martedì 13 agosto, nel comune di Gallicano, per l'inaugurazione della rocca estense di Trassilico. Ricco il programma della giornata che prevede, alle 18.30, l'incontro con le autorità, in Piazza Umberto I, e alle 18.40 l'inaugurazione di un defibrillatore presso il Rifugio La Mestà

giovedì, 8 agosto 2019, 11:28

Un interessante gemellaggio a vantaggio della reciproca frequentazione e valorizzazione dei territori, si è consolidato in questi giorni tra il CAI di Feltre, nelle Dolomiti Bellunesi, e l’associazione Mangia Trekking attiva nei Parchi del Levante Ligure, dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi Apuane

mercoledì, 7 agosto 2019, 20:00

A dirlo Tania Franchini, componente della segreteria territoriale Pd di Lucca e provincia, con l’incarico al turismo e tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico

mercoledì, 7 agosto 2019, 17:05

Continua il tesseramento per la Lega in Media Valle e Garfagnana. Fra i tesserati nuovi e vecchi, anche consiglieri comunali dei vari comuni della Garfagnana e Media Valle. Il tesseramento continuerà grazie al lavoro dei responsabili a cui far riferimento per la Mediavalle e Garfagnana

mercoledì, 7 agosto 2019, 16:52

Un uomo di 71 anni, Giuseppe Casci, nato ad Arezzo, residente a Firenze e domiciliato a Fiumalbo, è morto oggi pomeriggio a circa due chilometri da San Pellegrino in Alpe dopo essere stato rinvenuto privo di conoscenza a seguito di una caduta per alcuni metri rispetto al bordo della strada