Torna la tradizionale festa sul Monticello

martedì, 6 agosto 2019, 10:59

Il Rione Monticello invita tutti alla sua tradizionale festa sul Monticello, località gallicanese, da cui prende orgogliosamente il nome il Rione vincitore del Palio di San Jacopo 2018.

Una festa storica iniziata nel lontano 1972 che purtroppo durò pochi ma gloriosi anni. Nel 2011, dopo 40 anni di stop per mancanza di risorse, il Rione ha di nuovo bonificato l'area dalla vegetazione che aveva preso il sopravvento. Il Monticello fino a quel periodo era completamente ricoperto di rovi e "sprocchi" ed il lavoro per bonificare l'area rendendola adatta ad una festa è stato immenso. Il Palio di San Jacopo è anche questo, un numero impressionante di persone coinvolte nell'organizzazione della festa del proprio Rione. Per avere un'idea dell'impegno richiesto basta pensare che non ci sono strade che conducono agevolmente al Monticello: sedie, tavoli, frigoriferi, luce, acqua, cibo e bevande devono essere portate sul posto con un enorme dispendio di energie. Oggi il Monticello è diventato un posto incantevole con una splendida terrazza panoramica per un aperitivo all'aperto e un luogo sicuro anche per i più piccoli!

L'incasso servirà esclusivamente per finanziare i lavori di preparazione di carri e costumi per il prossimo Palio di San Jacopo che tornerà a far luccicare le strade di Gallicano nell'estate 2020.

Due serate di ottima cucina tipica, nella location naturale illuminata da centinaia di luci che segnano il sentiero per arrivare alla vetta della nostra splendida collinetta nel centro del paese.

Apertura il 14 agosto con maccheroni casalinghi in compagnia della musica di Alessio Piacentini DJ e a seguire l'attesissimo torneo di Birra-Pong.

Per il giorno di ferragosto a partire dalle ore 17 ci saranno il torneo di briscola, giochi per bimbi (gioco del fazzoletto, baby dance, gavettoni etc.) e cena con primi, porchetta e l'ottima grigliata del Monticello. Musica e divertimento con il fedelissimo Alessio Piagentini DJ e per finire l'immancabile torneo di tiro alla fune.