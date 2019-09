Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra dedicata a Giovanna Fiorani

Garfagnana : camporgiano



venerdì, 30 agosto 2019, 15:07

Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra che il Comune e la Proloco di Camporgiano dedicano a Giovanna Fiorani, la maestra che per un trentennio ha trasformato le sue classi di Casciana e Camporgiano in botteghe d'arte in cui la pittura rappresentava la massima espressione della sensibilità dei suoi bambini.

La retrospettiva Giovanna Fiorani - L'arte di fare la maestra verrà inaugurata domani alle 16:30 al Centro Civico di Camporgiano (adiacente alla scuola media, in piazza del Centenario).



In esposizione 112 quadri realizzati tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Novanta dai ragazzi che ebbero la fortuna di formarsi sotto la guida della maestra Fiorani. Giotto, Picasso, l'arte naïf e l'espressionismo trasudano dalle tele e dai quaderni, protagonisti di una mostra resa possibile grazie all'impegno di Comune e Pro Loco di Camporgiano, con il sostegno finanziario della Fondazione CaRiLucca, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e dell'Impresa edile Guidi Gino e il patrocinio del Miur – Ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, della Fondazione Pinac - Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi e dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana.



La mostra è a ingresso libero e resterà aperta fino al 12 ottobre tutti i giorni dalle 17 alle 19; venerdì, sabato e domenica aperto anche dalle 21 alle 22:30. Sono possibili visite al mattino per le scolaresche che ne faranno richiesta. Per info 338 2879741 – prolococamporgiano@gmail.com.