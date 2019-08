Ultimo evento estivo al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 agosto 2019, 13:38

La mostra "Giovanna Fiorani, l'arte di fare la maestra" è una retrospettiva che il comune e la pro loco di Camporgiano dedicano alla maestra che per 30 anni ha trasformato le sue classi di Casciana e Camporgiano in interessantissime botteghe d'arte e i suoi alunni in piccoli grandi pittori

martedì, 27 agosto 2019, 09:20

La stagione estiva ha riscosso la consueta ottima affluenza di persone provenienti da tutta la regione e da tutta la provincia, ma non solo. Ora si attende con fiducia l’autunno con i suoi frutti tipici

domenica, 25 agosto 2019, 10:50

Da molto tempo l’associazione Mangia Trekking avanza richiami circa l’utilizzo di attrezzature adatte da parte di coloro che transitano sui sentieri senza idonee calzature

sabato, 24 agosto 2019, 16:52

Grande attesa per il primo fine settimana della Festa della Bistecca a Pieve Fosciana, dopo le prime tre serate che hanno registrato numeri record per presenze e … bistecche mangiate. Migliaia di persone hanno invaso il paese garfagnino, provenendo un po' da tutta Italia

venerdì, 23 agosto 2019, 19:53

Il fagiolo fico di Gallicano, il pomodoro fragola, il cavolo nero di Trassillico sono solo una minima parte di quello che producono gli orti, coltivati in maniera completamente biologica da 12 persone grazie associazione Cittadini Virtuosi

venerdì, 23 agosto 2019, 18:37

Garfagnana Innovazione, in collaborazione con il comune di Castiglione di Garfagnana, con la curatela di Walter Tognocchi (oxocurators), installerà 18 opere in marmo in un percorso che attraverserà il borgo medievale