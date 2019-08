Garfagnana



Un progetto per trasformare San Romano in una "Smart City"

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:27

Stanno per concludersi le votazioni della quarta fase di EOLO Missione Comune, in cui verranno determinati i comuni che potranno competere per il contributo di 14 mila euro in premi tecnologici messo in palio da EOLO. Entro il 30 agosto i sostenitori potranno esprimere il proprio voto per aiutare San Romano in Garfagnana a intraprendere il percorso per diventare una piccola smart city: attualmente il comune ha già raccolto 2.746 voti.



Il totale dei voti non corrisponde al numero dei singoli utenti votanti. Per calcolare i punti accumulati dai singoli comuni, la piattaforma si serve di un algoritmo che moltiplica ogni singolo voto in maniera proporzionale al numero di abitanti del comune in questione. (Un voto per un comune con pochissimi abitanti ha un valore più alto rispetto al voto per un comune più popoloso).

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività con EOLO per due anni, tablet e webcam. Sono previste due soluzioni dedicate alle scuole con tablet e visori per realtà virtuale, e due soluzioni per le istituzioni, per la gestione delle partiche comunali e per le pattuglie dei vigili.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/