Garfagnana



Valle del Serchio, come fare domanda per il progetto di assistenza domiciliare

lunedì, 5 agosto 2019, 14:28

I cittadini della Valle del Serchio interessati ad avere informazioni sul programma Home Care Premium 2019, il progetto per l’assistenza domiciliare riservato a dipendenti e pensionati pubblici ex Inpdap, loro coniugi conviventi e familiari di primo grado, potranno chiamare il 348.896.2987 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. La Zona Valle del Serchio ha messo a disposizione questa linea telefonica aziendale per ricevere informazioni e consulenza, sul progetto.



Home Care Premium, attivo ormai da alcuni anni, prevede l’erogazione da parte dell’Inps di un contributo economico finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro e prestazioni integrative erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l’istituto.



La domanda può essere presentata fino al 31 gennaio 2022.



Altre informazioni per la presentazione della domanda sono consultabili sul sito dell'Inps seguendo il percorso “Avvisi, Bandi e fatturazione” – “Welfare, assistenza e mutualità” – “Concorsi Welfare, assistenza e mutualità” – “Bandi nuovi” oppure cliccando direttamente qui.