A Fosciandora un'iniziativa a favore dell'associazione "Il Sogno"

giovedì, 26 settembre 2019, 11:08

Sono stati ultimati in tempi record i lavori di manutenzione straordinaria presso il nido comunale “La Giostra dei Colori” di San Romano in Garfagnana, grazie ai quali la struttura potrà accogliere ben oltre 30 bambini/e ed offrire un servizio educativo di alta qualità a tutte le famiglie che hanno presentato richiesta di...

giovedì, 26 settembre 2019, 10:38

E' stata recuperata stamani la salma dell'escursionista tedesco, di 52 anni, trovato morto ieri sulle Alpi Apuane dopo essere partito nella mattinata di martedì da un rifugio a Careggine e non aver dato più notizie di sé.

giovedì, 26 settembre 2019, 08:56

È stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 27 settembre dalle sigle sindacali Usb, Usi, Cub Toscana e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di qualsiasi profilo professionale e assunti con qualsiasi tipologia di contratto

mercoledì, 25 settembre 2019, 18:05

Tragico incidente sulle Apuane, dove ha perso la vita un escursionista tedesco di 52 anni. Partito alle 9 di ieri da Careggine, verso le 10 ha chiesto informazioni alla Baita di Vianova per raggiungere il Monte Sumbra. Da quel momento non ha più dato notizie

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:33

Si è tenuto oggi nei locali della prefettura di Lucca un incontro tra il vice-prefetto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco e il Conapo in merito alle problematiche sollevate in occasione di alcuni episodi di ricerca e soccorso persone

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:48

Dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale – primo Consorzio di Bonifica in Italia a farlo - emanando un atto che illustra la posizione dell’Ente di fronte ai cambiamenti climatici, e le buone pratiche poste in essere per contribuire a prevenirli. Non è certo un gesto isolato quello che il...