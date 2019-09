Garfagnana



A Gallicano un dibattito sulla sanità

lunedì, 23 settembre 2019, 17:03

Il Pd di Gallicano organizza il giorno lunedì 30 settembre alle 17 presso la sala Guazzelli del capoluogo l'iniziativa dal titolo "Le sfide della sanità in Valle del Serchio": una iniziativa che vuole aprire il dibattito su uno dei temi fondamentali della nostra vita quotidiana ovvero la sanità nelle sue diverse declinazioni: rete ospedaliera, servizi territoriali, assistenza sociosanitaria, emergenza-urgenza con uno sguardo in particolare all'organizzazione dei servizi sanitari.



Interverranno all'iniziativa gli assessori regionali Stefania Saccardi con delega alla sanità e Marco Remaschi con delega alle politiche della montagna, il direttore sanitario della ASL Nord ovest Lorenzo Roti ed il direttore della zona distretto Valle del Serchio Franco Chierici.



A coordinare la serata sarà la dottoressa Licia Marri esperta del settore sanità, cui spetterà il compito di stimolare la discussione dei partecipanti toccando le molteplici e delicate questioni in campo, tra difficoltà e opportunità della sanità regionale e locale con particolare riferimento alle prospettive per la Valle del Serchio.