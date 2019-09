A Lupinaia un parco in ricordo dell’ispettore di polizia Daniele Donati

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 12 settembre 2019, 14:55

Domani sera, presso gli impianti sportivi a San Romano in Garfagnana, la Asd New Team SG, squadra che milita nella terza categoria lucchese, organizza Project X, una serata all'insegna dello street food locale con specialità hamburger di trota garfagnina e discoteca a partire dalle 23 con Massive Rock e Scaltromix Dj

giovedì, 12 settembre 2019, 10:11

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, invia il proprio messaggio agli studenti e alle loro famiglie, nonché al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi di Lucca

giovedì, 12 settembre 2019, 08:25

L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti presiederà la cerimonia eucaristica, oggi, giovedì, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Piazza al Serchio, in occasione del funerale di don Pietro Fortini, deceduto ieri mattina all’ospedale di Lucca in seguito a malattia

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:19

E' stato approvato dalla giunta regionale il finanziamento di 126mila euro per la messa in sicurezza del versante di via Vandelli in località Fontana delle Monache, nel comune di Vagli di Sotto

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:47

Il funzionario regionale del sindacato Uiltec Toscana Giuseppe Priolini comunica che i lavoratori dell’azienda Borse & Borse di Campi Bisenzio, produttrice di pelletteria di lusso, prima azienda con proprietà cinese e maggioranza dei lavoratori di origine asiatica, rappresentanza sindacale solo Uiltec, domenica 15 settembre saranno in gita a Vagli Park,...

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:15

Rinnovata la convenzione tra Regione Toscana e Sast, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano del CAI, il Club Alpino Italiano, per il soccorso delle persone in difficoltà in montagna, in grotta o comunque in ambienti impervi