Garfagnana



A San Romano la giornata "Puliamo il nostro territorio"

venerdì, 20 settembre 2019, 14:55

La sensibilità per il rispetto dell'ambiente passa anche da pratiche di educazione civica. Ed è per questo motivo che l'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana ha deciso di dedicare un'intera giornata al volontariato ambientale per chiedere e avere ambienti più puliti e vivibili. "Puliamo il nostro territorio", questo il nome dell'iniziativa, è un piccolo gesto di grande valore educativo che aiuta a rinsaldare il rapporto tra l'ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli enti pubblici, tutti insieme, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio. Il ritrovo è fissato domenica 22 settembre alle 8 presso il parcheggio della Chiesa a Villetta. Materiale consigliato: guanti da lavoro, gilet alta visibilità, calzature e abbigliamento comodi. In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a domenica 29 settembre.